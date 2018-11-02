Циципас сыграет в Роттердаме

Греческий теннисист Стефанос Циципас подтвердил своё участие в турнире категории ATP-500 в Роттердаме, который пройдёт с 9 по 17 февраля 2019 года, сообщает Tennis World USA. Ранее теннисист дважды участвовал в данных соревнованиях и оба раза уступал в матчах первого раунда.



Действующим победителем турнира в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер. Разгромив в финале болгарина Григора Димитрова, Роджер вернулся на первую строчку мирового рейтинга, став самой возрастной первой ракеткой мира в истории тенниса.



В данный момент 20-летний Циципас располагается на 16-й строчке в мировом рейтинге ATP. В 2018 году Стефанос провёл 81 матч, выиграв в 51 из них.

Ранее своё участие в турнире в Роттердаме подтвердили Марин Чилич, Хён Чхун, Ник Кирьос и Кей Нисикори.