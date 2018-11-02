Кис в трёх сетах проиграла Ван Цян на турнире «Элит Трофи» в Чжухае

Американская теннисистка Мэдисон Кис в заключительном матче группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) в трёх сетах проиграла представительнице Китая Ван Цян со счётом 6:1, 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Мэдисон дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков. В третьем сете американка повредила колено.

Мэдисон Кис, Ван Цян и россиянка Дарья Касаткина на групповом этапе одержали по одной победе и потерпели по одному поражению. По соотношению сетов лучшей стала Кис — 3-2, на втором месте — Ван Цян (3-3), на третьем — Касаткина (2-3).



В полуфинал помимо Кис вышли немка Юлия Гёргес, австралийка Эшли Барти и испанка Гарбинье Мугуруса.

Кис вышла в полуфинал турнира «Элит Трофи» в Чжухае