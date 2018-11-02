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Хачанов разгромил А. Зверева и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже

Хачанов разгромил А. Зверева и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал соревнований категории «Мастерс» в Париже, в двух партиях обыграв пятую ракетку мира из Германии Александра Зверева (4) – 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час и 8 минут. Победитель встречи отметился 2 эйсами и реализацией 6 брейк-пойнтов из 11. Двойных ошибок россиянин не допустил. На счету Зверева 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Ранее теннисисты встречались дважды и оба матча завершались победами Зверева.

Соперником Хачанова в борьбе за выход в финал станет победитель пары Джек Сок (США, 16) – Доминик Тим (Австрия, 6).

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.

02 ноября 2018 года, пятница. 16:10 МСК
Париж. 1/4 финала
Матч окончен
Александр Зверев
Александр Зверев
5
Германия
1:6
2:6
 
Карен Хачанов
Карен Хачанов
18
Россия
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