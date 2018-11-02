Хачанов: я просто наслаждаюсь игрой в теннис

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал соревнований категории «Мастерс» в Париже после победы над пятой ракеткой мира Александром Зверевым (4) из Германии со счётом 6:1, 6:2.



«Сейчас я просто наслаждаюсь игрой в теннис. Особенно последние пару месяцев. После победы в Москве, честно говоря, в Вене было тяжело играть эмоционально. Но сейчас я играю уверенно и показываю отличный теннис», — приводит слова Хачанова пресс-служба АТР.

После победы на Кубке Кремля в Москве Хачанов не слишком удачно выступил на турнире в Вене, во втором круге уступив японцу Кею Нисикори (2:6, 2:6).

Соперником Хачанова в борьбе за выход в финал станет победитель пары Джек Сок (США, 16) – Доминик Тим (Австрия, 6).