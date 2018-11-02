Тим стал соперником Хачанова на «Мастерсе» в Париже после победы над Соком

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. В четвертьфинальном матче шестой сеяный Тим в трёх партиях обыграл 16-ю ракетку турнира американца Джека Сока со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 14 минут. Тим 8 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 10 возможных брейк-пойнтов. На счету Сока 9 эйсов, 5 ошибок на подаче и 2 реализованных брейка из 10.

Тим одержал третью победу над Соком в четырёх матчах. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 3-1 в пользу австрийца.

За выход в финал «Мастерса» в Париже восьмая ракетка мира Тим сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Призовой фонд соревнований составляет € 4 872 105.