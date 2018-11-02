Веснина: спорта поубавилось в жизни, но стараюсь не терять активности

Олимпийская чемпионка в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина, в начале октября объявившая о беременности, рассказала, как проводит время в ожидании малыша.

«Тихие и спокойные моменты приближают нас к истинной цели нашей души. Затаилась, но не пропала. Читаю много книг, запаслась всевозможными маслами и кремами, много плаваю и гуляю. Спорта поубавилось в жизни, но активность стараюсь не терять», — написала Веснина на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Елены Весниной.

Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2013, Открытый чемпионат США-2014, Уимблдонский турнир-2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии-2016). На корт Елена не выходит с конца июня 2018 года.