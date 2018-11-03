Тим и Чилич квалифицировались на Итоговый турнир ATP

Теннисист из Австрии Доминик Тим и хорват Марин Чилич пробились на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Лондоне. Путёвки на соревнования в Лондон теннисисты завоевали после того, как сумели пробиться в полуфинал «Мастерса» в Париже.

30-летний Чилич сыграет в Лондоне в четвёртый раз, тогда как 25-летний Тим – третий.

Помимо Тима и Чилича места на Итоговом турнире уже заработали Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина), Роджер Федерер (Швейцария), Александр Зверев (Германия) и Кевин Андерсон (ЮАР). Запасными на соревнованиях станут японец Кей Нисикори и американец Джон Иснер.



Итоговый чемпионат ATP пройдёт на арене «O2» с 11 по 18 ноября. В соревнованиях примут участие восемь лучших теннисистов нынешнего сезона.