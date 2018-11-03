Джокович: выиграй матч Чилич, его победа была бы абсолютно заслуженной

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал соревнований категории «Мастерс» в Париже. В матче 1/4 финала он обыграл хорвата Марина Чилича – 4:6, 6:2, 6:4.



«Большой матч, большой вызов для меня. Игра могла бы завершиться как угодно, но мне удалось оформить брейк в третьей партии. Если бы встречу выиграл Чилич, это была бы абсолютно заслуженная победа.



Мне приятно выйти в полуфинал. Иногда на этой неделе я играл очень хорошо, в другие моменты не так здорово. Знаю, что могу прибавлять в игре, некоторые вещи постараюсь улучшить уже к полуфинальному матчу», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.



За выход в финал соревнований Джокович поборется со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.