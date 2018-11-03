Бемельманс: поведение Серены Уильямс в финале US Open было жалким

Бельгийский теннисист Рубен Бемельманс раскритиковал поведение американки Серены Уильямс в финальном матче Открытого чемпионата США.



«Здорово, что Серена борется за права женщин, однако её поведение в финале US Open было жалким», – цитирует Бемельманса Tennis World USA.



Напомним, в решающем матче Открытого чемпионата США случился скандал. Сначала Уильямс получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку.



При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает, об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено.

Видеообзор скандального финала US Open Осака — С. Уильямс