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Фоньини: уходящий сезон стал одним из лучших в карьере

Фоньини: уходящий сезон стал одним из лучших в карьере
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини подвёл итоги уходящего сезона.

«Сезон для меня завершён, и этот год получился очень хорошим, одним из лучших в карьере. Множество взлётов и падений, невероятные эмоции – как положительные, так и отрицательные.

Это спорт! Именно поэтому я и люблю теннис. Каждую неделю у тебя есть новая возможность для достижения отличного результата. Большое спасибо всем, кто приложил руку к достигнутым мною успехам», – написал Фоньини в своём «твиттере».

В текущем сезоне итальянец провёл 68 матчей, 46 из которых выиграл. Ранее Фоньини ни разу в карьере в течение года не побеждал в таком количестве матчей. Также в его активе три выигранных трофея – в Сан-Паулу, Бостаде и Лос-Кабосе.

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