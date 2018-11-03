Фоньини: уходящий сезон стал одним из лучших в карьере

Итальянский теннисист Фабио Фоньини подвёл итоги уходящего сезона.



«Сезон для меня завершён, и этот год получился очень хорошим, одним из лучших в карьере. Множество взлётов и падений, невероятные эмоции – как положительные, так и отрицательные.

Это спорт! Именно поэтому я и люблю теннис. Каждую неделю у тебя есть новая возможность для достижения отличного результата. Большое спасибо всем, кто приложил руку к достигнутым мною успехам», – написал Фоньини в своём «твиттере».



В текущем сезоне итальянец провёл 68 матчей, 46 из которых выиграл. Ранее Фоньини ни разу в карьере в течение года не побеждал в таком количестве матчей. Также в его активе три выигранных трофея – в Сан-Паулу, Бостаде и Лос-Кабосе.