Аояма и Морозова уступили Сюнь и Тан, но вышли в финал парного «Элит Трофи»

Японская теннисистка Шуко Аояма и представительница Беларуси Лидия Морозова в заключительном матче групповой стадии турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) в парном разряде уступили китаянкам Тан Цяньхуэй и Сюнь Фанъин со счётом 6:3, 3:6, 6:10. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.



Победительницы матча отметились 2 эйсами, 4 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом из 4. На счету Аоямы и Морозовой 2 двойные ошибки и 1 брейк.



Невзирая на поражение, Аояма и Морозова пробились в финал соревнований – для этого им было достаточно выиграть один сет в сегодняшнем матче.



Главный трофей соревнований японско-белорусский дуэт разыграет с победительницами группы «Бугенвиллея», украинками Людмилой и Надеждой Киченок.