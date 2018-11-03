Бемельманс: бельгийские теннисистки дружат, но русские – это другая история

Бельгийский теннисист Рубен Бемельманс рассказал о закулисной жизни в большом теннисе.



«Знаете, в мужском туре больше дружбы, тогда как женский во многом построен на соперничестве. Бельгийские девочки хорошо ладят, дружат, но русские – это другая история.

Жизнь теннисиста в целом может быть очень непростой. Вы летите через весь мир, чтобы сыграть матч, проигрываете его и снова отправляетесь на самолёт», – цитирует Бемельманса Tennis World USA.

В текущем сезоне 30-летний теннисист провёл 68 матчей, в 37 из которых сумел добыть победу. В данный момент Бемельманс располагается на 129-й строчке в мировом рейтинге ATP.

Ранее бельгиец раскритиковал американскую теннисистку Серену Уильямс за поведение в финальном поединке Открытого чемпионата США.