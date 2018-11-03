Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Тим в Париже

Сегодня, 3 ноября, состоится полуфинальный матч турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, в котором сыграют представитель Австрии Доминик Тим, посеянный под шестым номером, и россиянин Карен Хачанов. Начало встречи запланировано на 16:00 мск. Соперники ранее не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Хачанов в Париже.



Победитель поединка за главный трофей престижных соревнований поспорит с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 2) – Роджер Федерер (Швейцария, 3).



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок победил серба Филипа Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1.