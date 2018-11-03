Сегодня, 3 ноября, состоится полуфинальный матч турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, в котором сыграют представитель Сербии Новак Джокович (2) и швейцарец Роджер Федерер (3). Начало поединка запланировано на 18:30 мск. Ранее теннисисты встречались 46 раз, и в 24 случаях победу праздновал Джокович.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Федерер – Джокович в Париже.



Победитель этого поединка за главный трофей престижных соревнований поспорит с победителем пары Доминик Тим (Австрия, 6) – Карен Хачанов (Россия).



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок победил серба Филипа Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1.