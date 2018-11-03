Победы Хачанова, Федерера и Джоковича – в видеообзоре матчей 1/4 финала в Париже

Россиянин Карен Хачанов вышел в 1/2 финала престижных соревнований в Париже, разгромив пятую ракетку мира из Германии Александра Зверева – 6:1, 6:2. Таким образом Карен вышел в свой второй полуфинал на турнирах категории «Мастерс». Ранее подобного успеха он добивался в августе на турнире в Торонто.



Соперник Хачанова по полуфинальной встрече австриец Доминик Тим взял верх над действующим чемпионом соревнований Джеком Соком из США – 4:6, 6:4, 6:4.



Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович добыл волевую победу над хорватом Марином Чиличем – 4:6, 6:2, 6:3. Серб проиграл партию впервые за два месяца (15 матчей).



Швейцарец Роджер Федерер движется к своему сотому титулу в карьере. В четвертьфинальном поединке он без особых проблем обыграл японца Кей Нисикори – 6:4, 6:4.