Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Леганес» – «Атлетико»
Матч-центр :
Главная / Теннис /

Бьоркман: раньше теннисисты чувствовали сострадание к сопернику, сейчас – нет

Бьоркман: раньше теннисисты чувствовали сострадание к сопернику, сейчас – нет
Теннис / ATP

Швед Йонас Бьоркман, бывшая первая ракетка мира в парном и четвёртая — в одиночном разряде, рассказал об отличии между нынешними звёздами и ведущими теннисистами прошлых лет.

«Нынешние звёзды думают совершенно иначе, нежели игроки моего времени, такие как Агасси, Сампрас или Виландер. Когда я начинал играть, теннисисты редко выигрывали со счётом 6:0, даже если могли это сделать. Было некоторое сострадание к сопернику.

Нынешнее поколение отдаёт предпочтение участию в каждом турнире. Они играют часто, поэтому радуются каждому лёгкому очку, каждому быстрому сету», – цитирует Бьоркмана Tennis World USA.

Напомним, ранее Боркман работал в тренерском штабе у хорватского теннисиста Марина Чилича. Именно под руководством Йонаса Марин сумел выйти в финал Уимблдона, где уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент