Федерер: мне будет нечего терять в игре против Джоковича

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал предстоящий матч с сербом Новаком Джоковичем. Вторая и третья ракетки мира выграют в рамках полуфинальной встречи «Мастерса» в Париже.



«Безусловно, очень хочу хорошо сыграть и выиграть в этом матче. Знаю, что Новак долгое время не проигрывает, его победная серия очень горяча, и мне будет очень тяжело. Тем не менее мне нечего терять.



Мне очень нравится покрытие в Париже, нравится, что турнир проходит в помещении. Думаю, я готов завтра показать хороший теннис, ведь без этого выиграть у Джоковича невозможно. Одной только игры на своей подаче будет явно недостаточно – Новак снова и снова будет возвращать мячи на твою половину и предлагать новые вызовы», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Старт полуфинального матча запланирован на 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния Джокович – Федерер.