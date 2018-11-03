Зверев прокомментировал перепалку с Хачановым в матче 1/4 финала в Париже

Пятая ракетка мира из Германии Александр Зверев дал комментарий по поводу инцидента, имевшего место в паузе между сетами четвертьфинального матча «Мастерса» в Париже. Уступив первую партию россиянину Карену Хачанову, Зверев подошёл к его месту и начал высказывать недовольство по одному из эпизодов матча.



«Я сказал Карену, что у меня болит плечо, а его дядя или кто-то там ещё немного сходит с ума по части выкриков. Я попросил Хачанова успокоить человека из своей ложи – порой он переходил черту.



Думаю, было очевидно, что я не смогу выиграть матч, и я просто попросил вести себя более сдержанно. Тем не менее я не умаляю заслуг Карена, он отлично играет и провёл классный матч», – цитирует Зверева TennisNow.



В полуфинальном матче на парижских соревнованиях Карен Хачанов сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

Хачанов разгромил А. Зверева и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже

Хачанов: я просто наслаждаюсь игрой в теннис