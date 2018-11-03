Хачанов – о перепалке со Зверевым: сложно контролировать эмоции во время матча

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал инцидент, имевший место в паузе между сетами четвертьфинального матча «Мастерса» в Париже, в котором он встречался с немцем Александром Зверевым. Уступив первую партию, Зверев подошёл россиянину и начал высказывать недовольство по одному из эпизодов матча.



«Не произошло ничего особенного. Когда вы играете и проигрываете, вы расстраиваетесь и это логично. Возможно, в такие моменты посторонние шумы становятся для вас особенно раздражающими.



Тем не менее, между нами всё хорошо, никаких проблем. Контролировать эмоции во время матча сложнее, чем после него», – цитирует Хачанова TennisNow.

Зверев прокомментировал перепалку с Хачановым в матче 1/4 финала в Париже

Российский теннисист, победив Зверева, вышел в полуфинал престижных соревнований, где сыграет с австрийцем Домиником Тимом.