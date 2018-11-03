Хачанов вышел в финал «Мастерса» в Париже, отдав Тиму всего пять геймов

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже. В полуфинале Хачанов со счётом 6:4, 6:1 в двух сетах обыграл шестого сеяного, австрийца Доминика Тима. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Хачанов дважды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8 возможных. Тим сделал три эйса, не допустил ошибок на подаче и реализовал один брейк-пойнт из трёх возможных.

Восьмая ракетка мира 25-летний Тим и 22-летний Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге АТР, в официальных матчах встретились впервые.

За титул парижского «Мастерса» Хачанов сыграет с победителем второго полуфинала, в котором серб Новак Джокович (2) встретится со швейцарцем Роджером Федерером (3). Хачанов впервые сыграет в финале турнира серии «Мастерс».

«Чемпионат» вел текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Хачанов — Тим на турнире «Мастерс» в Париже.