Хромачёва вышла в финал турнира серии «челленджер» в Мумбаи, обыграв Якупович

Российская теннисистка Ирина Хромачёва вышла в финал турнира серии «челленджер» в Мумбаи (Индия). В полуфинале Хромачёва в двух партиях добилась победы над второй сеяной, Далилой Якупович из Словении, со счётом 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 30 минут. Хромачёва дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 возможных. На счету Якупович один эйс, три ошибки на подаче и 3 реализованных брейка из 6 возможных.

165-я ракетка мира Хромачёва вышла вперёд в личном противостоянии с занимающей 73-е место в рейтинге WTA Якупович в официальных матчах – 2-1.

За титул Хромачёва поспорит с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся россиянка Маргарита Гаспарян (6) и Луксика Кумкхум из Таиланда (5).

Турнир с призовым фондом $ 125 тыс. завершится 4 ноября. В прошлом году эти соревнования выиграла Арина Соболенко из Беларуси.