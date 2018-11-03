Гаспарян не смогла выйти в финал «челленджера» в Мумбаи, уступив Кумкхум

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в финал турнира серии «челленджер» в Мумбаи (Индия). В полуфинале шестая сеяная Гаспарян в двух партиях со счётом 2:6, 4:6 уступила пятой ракетке турнира, Луксике Кумкхум из Таиланда. Матч продолжался 1 час 10 минут. Гаспарян один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Кумкхум один эйс, три ошибки на подаче и 6 реализованных брейков из 9. Теннисистки встретились впервые.

За титул турнира серии «челленджер» в Мумбаи (Индия) Кумкхум сыграет с россиянкой Ириной Хромачёвой.

Турнир с призовым фондом $ 125 тыс. завершится 4 ноября. В прошлом году эти соревнования выиграла Арина Соболенко из Беларуси.