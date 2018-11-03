Видеообзор полуфинала Хачанов — Тим на «Мастерсе» в Париже

«Чемпионат» представляет видеообзор полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Париже.

Первая ракетка России Карен Хачанов впервые вышел в финал турнира серии «Мастерс», обыграв в полуфинале шестого сеяного, австрийца Доминика Тима, со счётом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Хачанов дважды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8 возможных. Тим выполнил 3 эйса, не допустил ошибок на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 3 возможных.

Ранее в ходе турнира 22-летний Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге АТР, обыграл ещё двух сеяных игроков – американца Джона Иснера (8) и Александра Зверева из Германии (4).

За титул парижского «Мастерса» Хачанов сыграет с победителем второго полуфинала, в котором серб Новак Джокович (2) встретится со швейцарцем Роджером Федерером (3).