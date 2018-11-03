Донской не сумел выйти в финал турнира серии «челленджер» в Эккентале

Российский теннисист Евгений Донской не сумел выйти в финал турнира серии «челленджер» в Эккентале (Германия). В полуфинальном матче четвёртый сеяный Донской уступил седьмой ракетке соревнований, бельгийцу Рубену Бемельмансу, со счётом 2:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. Донской один раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4 возможных. На счету Бемельманса 6 эйсов, одна ошибка на подаче и 4 реализованных брейка из 9 возможных.

30-летний Бемельманс, занимающий 128-е место в рейтинге АТР, и 100-я ракетка мира 28-летний Донской впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За титул турнира серии «челленджер» в Эккентале Бемельманс сыграет с французом Антуаном Хоаном.