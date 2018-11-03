Кар. Плишкова не сыграет за сборную Чехии в финале Кубка Федерации

Восьмая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова сообщила, что она не сыграет за свою национальную команду в финале Кубка Федерации против сборной США, который пройдёт 10-11 ноября в Праге.

«Уже в Сингапуре в некоторые дни я ощущала боль даже при ходьбе и чувствовала себя ужасно. Но я не придавала этому много значения. Я с нетерпением ожидала финала, но после обследования мой выход на корт в нём не представляется возможным. Я очень сожалею об этом. Наша команда достаточно сильна!» — написала Плишкова в своём «Твиттере».

Финал Мировой группы Кубка Федерации пройдёт 10–11 ноября в Праге. Женская сборная Чехии встретится с командой США. В 10 предыдущих встречах этих команд из 12 проведённых выигрывали американки.