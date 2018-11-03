Джокович одолел Федерера и сразится с Хачановым за титул «Мастерса» в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже. В полуфинальном матче второй сеяный Джокович на тай-брейке третьего сета обыграл третью ракетку соревнований, швейцарца Роджера Федерера, со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:3). Матч продолжался 3 часа 3 минуты.

Джокович 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 12 возможных. На счету Федерера 17 эйсов, 2 ошибки на подаче и один реализованный брейк из двух возможных.

Джокович в 25-й раз выиграл у Федерера в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 25-22 в пользу серба.

За титул турнира серии «Мастерс» в Париже Джокович сыграет с россиянином Кареном Хачановым, для которого это будет первый финал «Мастерса» в карьере.