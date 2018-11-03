Нисикори заменил дель Потро на Итоговом турнире ATP

Японский теннисист Кей Нисикори заменил на Итоговом турнире ATP, который пройдёт в Лондоне, аргентинца Хуана-Мартина дель Потро.

Дель Потро отказался от участия в соревнованиях восьми сильнейших теннисистов сезона-2018, не успев восстановиться после травмы правого колена, полученной на «Мастерсе» в Шанхае.

«Я расстроен, оттого что не смогу выйти на старт в Лондоне. Это особенный турнир, и я испробовал всё возможное, чтобы вылечить колено. Реабилитация идёт хорошо, но мне нужно больше времени. Конечно, сейчас это разочаровывает меня, но в целом я провёл очень хороший сезон», — приводит слова дель Потро пресс-служба АТР.

Нисикори присоединится к Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру, Александру Звереву, Кевину Андерсону, Марину Чилич и Доминику Тиму на Итоговом турнире АТР, который пройдёт на арене «O2» в Лондоне с 11 по 18 ноября.