Хачанов: я уверен в себе, и я в финале, поэтому я очень рад

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над австрийцем Домиником Тимом и свой первый в карьере выход в финал турнира серии «Мастерс», где ему предстоит встретится с сербом Новаком Джоковичем.

«Я рад, что с каждым матчем на турнире мне удавалось улучшить свою игру. Это значит, что я становлюсь неплохим теннисистом, который с каждым матчем играет всё лучше и лучше, что здорово. В матче с Тимом особо напряжёнными были первые геймы, а затем при счёте 4:4 я смог переломить ход встречи и взял инициативу на себя.

Думаю, что во второй половине этого года я на самом деле показываю свой лучший теннис и провожу свой лучший сезон. Я уверен в себе, и я в финале, поэтому я очень рад.

Финал с Джоковичем? Посмотрим, что будет. Мне нравится играть на парижских кортах. Много болельщиков поддерживают нас, поэтому любой сценарий финала будет для хорош меня», — приводит слова Хачанова пресс-служба АТР.