Джокович: захватывающий матч в Федерером в Париже — один из лучших, что я сыграл

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу над швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале «Мастерса» в Париже — 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:3).

«У нас были эпические матчи на протяжении всего нашего соперничества, но этот определённо стал одним из лучших матчей, которые мы сыграли. Теннис столь же высокого качества, как в матче, который я провёл против Надаля в полуфинале Уимблдона. Это был, безусловно, самый захватывающий матч, который я сыграл в этом году, и, вероятно, лучший матч по качеству тенниса, частью которого я был. Но это ожидалось, потому что, играя против Роджера, я должен показать всё самое лучшее, на что способен, чтобы выиграть. Именно поэтому наши матчи особенные.

Сегодня он потрясающе подавал, если честно. Его подача всегда была его оружием, и сегодня он очень красиво их варьировал. Когда соперник так подаёт, ты мало что можешь сделать, остаётся только ждать своего шанса, а когда он представится, извлечь из него выгоду», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.