Федерер: безусловно, Джокович на ходу, это чувствуется

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал поражение в полуфинальном матче «Мастерса» в Париже. В трёх партиях он уступил сербу Новаку Джоковичу – 6:7 (6:8), 7:5, 6:7 (3:7).



«Думаю, я продемонстрировал отличный уровень тенниса, лучше, чем в Базеле. Естественно, сожалею по поводу некоторых моментов, ведь проиграл близкий матч – так случается всегда.



В целом позади отличный турнир. Оглядываясь назад, понимаю, что поездка в Париж того стоила. Меня отлично приняли, мой теннис был хорош, поэтому я счастлив.



Новак, безусловно, на ходу. Это чувствуется. Он прекрасно играет на подаче. Думаю, я тоже отлично справлялся на своих геймах. Радует, что для нанесения мне поражения, понадобился игрок калибра Джоковича», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.



За главный трофей соревнований Джокович поборется с россиянином Кареном Хачановым.

Джокович одолел Федерера и сразится с Хачановым за титул «Мастерса» в Париже