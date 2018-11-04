Надаль: быть первой ракеткой мира, сыграв всего девять турниров, – это чудо

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свои выступления в текущем сезоне.



«То, что я возглавлял рейтинг с лишь девятью сыгранными турнирами, — просто чудо. С двух из четырёх турниров «Большого шлема» мне пришлось сняться, поэтому то место, на котором я сейчас нахожусь, даёт мне понимание того, что даже на малом количестве турниров я играл просто отлично», – цитирует Надаля Tennis World USA.



Напомним, завтра, 5 ноября, Надаль потеряет звание первой ракетки мира. С лидирующей позиции в рейтинге ATP его сместит серб Новак Джокович.

В текущем сезоне Рафаэль сыграл на 14 турнирах, выиграв пять из них. В 2018 году на счету испанца 45 побед при четырёх поражениях. С Australian Open и US Open Надаль был вынужден сняться по ходу турнира.