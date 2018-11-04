Известный французский судья завершил профессиональную карьеру

48-летний француз Седрик Мурье сообщил о завершении профессиональной карьеры. Начиная с 2019 года он перейдёт на работу супервайзера и главного рефери турниров. Ранее Мурье уже пробовал себя в такой роли на ряде турниров категории «челленджер».



Мурье проработал в качестве судьи почти 20 лет. В его активе более 500 отработанных турниров, в том числе пять финалов «Ролан Гаррос». Ещё несколько раз он являлся председателем судейской комиссии на парижском мэйджоре.



Самая запоминающаяся ошибка Седрика произошла в полуфинальном матче соревнований в Монте-Карло в 2017 году, в котором встречались Рафаэль Надаль и Давид Гоффен. Тогда судья перепутал следы от мяча на грунте и фактически отобрал ключевое очко у бельгийца.