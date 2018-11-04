Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Джокович в финале турнира в Париже

Сегодня, 4 ноября, состоится финальный матч турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, в котором сыграют представитель Сербии Новак Джокович, посеянный под вторым номером, и россиянин Карен Хачанов. Начало встречи запланировано на 17:00 мск. Ранее соперники встречались один раз – в матче четвёртого раунда Уимблдона-2018 уверенную победу одержал Джокович – 6:4, 6:2, 6:2.

В ходе турнира Хачанов обыграл Филипа Краиновича (Сербия), Мэттью Эбдена (Австралия), Джона Иснера (США, 8), Александра Зверева (Германия, 4) и Доминика Тима (Австрия, 6).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Хачанов в Париже.



Действующим чемпионом престижных соревнований является американец Джек Сок. В прошлогоднем финале он победил серба Филипа Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1.