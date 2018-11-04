Кирьос: в сезоне были периоды, когда мне мешали психологические проблемы

Австралийский теннисист Ник Кирьос подвёл итоги уходящего сезона.



«Сейчас я хочу лишь насладиться жизнью, отдыхом и хорошо подготовиться к следующему сезону. На протяжении года были периоды, когда я не лучшим образом чувствовал себя с точки зрения психологии. В теннис нужно играть, наслаждаясь им.

В конце концов я прекрасно осознаю, как мне повезло – я могу играть в теннис, путешествовать и зарабатывать себе на жизнь таким образом. Уверен, в следующем году всё будет в порядке», – цитирует Кирьоса Tennis World USA.



В 2018 году 23-летний австралиец провёл 38 матчей, выиграв в 25 из них. На его счету победа на соревнованиях в Брисбене. Кирьос начинал сезон в качестве первой ракетки Австралии, занимая 21 строчку в рейтинге ATP. В данный момент Ник 38-й в рейтинге – это третий номер в австралийском мужском теннисе.