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Федерер: Надаль, Джокович и Маррей невероятно играют с бэкхенда

Федерер: Надаль, Джокович и Маррей невероятно играют с бэкхенда
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал разницу в игре двуручным и одноручным бэкхендом. Существует мнение, согласно которому активное развитие технологии производства ракеток даёт больше преимуществ игрокам с двуручным бэкхендом.

«Честно говоря, не знаю, влияет ли это на игру. Кажется, что двуручный удар даёт тебе небольшое преимущество, но когда вы смотрите на игроков с одноручным бэкхендом, то видите теннисистов не хуже.

Двуручный удар позволяет чувствовать себя комфортно на разных поверхностях и резко менять темп игры. Да, возможно, с ним тяжелее добираться до неудобных мячей, но то, как им пользуются Джокович, Надаль и Маррей, просто невероятно», – цитирует Федерера Tennis World USA.

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