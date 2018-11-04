Федерер: Надаль, Джокович и Маррей невероятно играют с бэкхенда

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал разницу в игре двуручным и одноручным бэкхендом. Существует мнение, согласно которому активное развитие технологии производства ракеток даёт больше преимуществ игрокам с двуручным бэкхендом.



«Честно говоря, не знаю, влияет ли это на игру. Кажется, что двуручный удар даёт тебе небольшое преимущество, но когда вы смотрите на игроков с одноручным бэкхендом, то видите теннисистов не хуже.



Двуручный удар позволяет чувствовать себя комфортно на разных поверхностях и резко менять темп игры. Да, возможно, с ним тяжелее добираться до неудобных мячей, но то, как им пользуются Джокович, Надаль и Маррей, просто невероятно», – цитирует Федерера Tennis World USA.