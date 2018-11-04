Джинепри: подготовка Тиафо к играм стала лучше, теперь он не просто бьёт по мячу

Робби Джинепри, экс 15-я ракетка мира из США, а ныне тренер американца Фрэнсиса Тиафо, рассказал об изменениях теннисиста в подготовке к матчам в текущем сезоне.



«В последнее время Тиафо задаёт всё больше вопросов по поводу своей игры. Он пытается подготовиться к матчам намного лучше, чем в прошлом. Раньше он просто выходил на корт с мыслями, что нужно посильнее бить по жёлтому мячу и победа никуда не денется», – цитирует Джинепри Tennis World USA.



20-летний Тиафо начинал сезон в качестве восьмой ракетки США, занимая 79-ю строчку в мировом рейтинге ATP. В данный момент он располагается 44-й позиции в рейтинге – это позволяет ему считаться четвёртым теннисистом в США.



В 2018 году Тиафо провёл 55 матчей, 29 из которых ему удалось выиграть. В феврале он выиграл первый турнир категории ATP, победив в Делрэй-Бич.