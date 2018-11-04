Л. Киченок: выиграть последний турнир сезона – невероятно

Украинка Людмила Киченок прокомментировала победу на парных соревнованиях «Элит Трофи» в Чжухае. В дуэте с сестрой, Надеждой, она в решающей встрече обыграла японку Шуко Аояму и теннисистку из Беларуси Лидию Морозову – 6:4, 3:6, [10:7].



«Просто невероятно, что нам удалось выиграть последний турнир сезона. Теперь мы будем ещё сильнее наслаждаться отпуском», – цитирует Людмилу официальный сайт WTA.



Для 26-летних украинок этот трофей стал крупнейшим в карьере. Стоит отметить, что турнир они прошли без поражений. За всю карьеру Надежда выиграла три турнира в парном разряде, а Людмила побеждала дважды. В 2018 году завоёванных трофеев у девушек не было.

В парном рейтинге WTA Людмила занимает 35-ю позицию, Надежда – 37-ю. Победа в «Элит Трофи» позволит Людмиле подняться на одну строчку и установить свой лучший результат в карьере.