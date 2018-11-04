Федерер: не думаю, что это был мой последний матч в Париже

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не исключил, что ещё вернётся на «Мастерс» в Париже.



«Не могу знать, что случится в будущем, однако не думаю, что матч с Джоковичем был моей последней игрой в Париже. Приезжать на этот «Мастерс» всегда тяжело, ведь он проходит в самой концовке сезона.



Как уже говорил, буду принимать решения постепенно, и вопрос моей игры в Париже будет решаться исходя из моего состояния непосредственно перед следующим турниром», – цитирует Федерера UBITennis.

Напомним, Роджер проиграл в полуфинале «Мастерса» в Париже сербу Новаку Джоковичу – 6:7 (6:8), 7:5, 6:7 (3:7).

Ранее тренер 37-летнего швейцарца Севери Люти заявил, что его подопечный может играть на высоком уровне на протяжении ещё трёх лет.