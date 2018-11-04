Гранольерс и Рам выиграли парный «Мастерс» в Париже

Испанский теннисист Марсель Гранольерс и американец Раджив Рам стали победителями турнира в Париже (Франция) в парном разряде. В финале они обыграли француза Жан-Жюльена Роже и румына Хорю Тецэу со счётом 6:4, 6:4.



Матч продлился 1 час 13 минут. Гранольерс и Рам выполнили 3 эйса и реализовали 4 брейк-пойнта из 8. Двойных ошибок победители не допустили. Их соперники 5 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 7. Турнир в Париже проходит в помещении на покрытии «хард».

Напомним, в финальном матче одиночного разряда россиянин Карен Хачанов встретится с сербом Новаком Джоковичем (2). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Хачанов в Париже.