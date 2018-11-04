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Дзаламидзе и Кудерметова выиграли парный челленджер в Мумбаи

Дзаламидзе и Кудерметова выиграли парный челленджер в Мумбаи
Теннис / WTA

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова выиграли турнир категории «челленджер» в Мумбаи (Индия) в парном разряде, в двух партиях финального матча обыграв чешку Барбору Штефкову и представительницу Нидерландов Бибьяну Шуфс – 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Дзаламидзе и Кудерметова оформили 6 брейков. На счету их соперниц 5 взятых геймов на чужой подаче.

Для 21-летней Кудерметовой этот трофей стал третьим в профессиональной карьере. Ранее она дважды выигрывала парный турнир в Тайбэе. 25-летняя Дзаламидзе ранее выигрывала на трёх турнирах в парном разряде и одном – в одиночном.

Напомним, в одиночном финале соревнований в Мумбаи сыграет ещё одна представительница России. Ирина Хромачёва сыграет с Луксикой Кумкхум.

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