Дзаламидзе и Кудерметова выиграли парный челленджер в Мумбаи

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова выиграли турнир категории «челленджер» в Мумбаи (Индия) в парном разряде, в двух партиях финального матча обыграв чешку Барбору Штефкову и представительницу Нидерландов Бибьяну Шуфс – 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.



Дзаламидзе и Кудерметова оформили 6 брейков. На счету их соперниц 5 взятых геймов на чужой подаче.



Для 21-летней Кудерметовой этот трофей стал третьим в профессиональной карьере. Ранее она дважды выигрывала парный турнир в Тайбэе. 25-летняя Дзаламидзе ранее выигрывала на трёх турнирах в парном разряде и одном – в одиночном.



Напомним, в одиночном финале соревнований в Мумбаи сыграет ещё одна представительница России. Ирина Хромачёва сыграет с Луксикой Кумкхум.