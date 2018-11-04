Федерер: в финале US Open Серена зашла слишком далеко

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал скандальный финал женской турнирной сетки Открытого чемпионата США.



«Мне кажется, что в определённый момент Серена должна была успокоиться. Возможно, её должен был успокоить судья, направить в нужное русло. Увы, в итоге Серена зашла слишком далеко», – цитирует Федерера The Sunday Times.



Напомним, в решающем матче Открытого чемпионата США Серена Уильямс получила предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку.



При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено. По завершении проигранного японке Наоми Осаке матча Серена обвинила главного судья Карлоса Рамоса в сексизме и лжи.

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