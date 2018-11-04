Филима: Ястремская покажет более стабильный и взрослый теннис в 2019 году

Капитан сборной Украины в Кубке Федерации Михаил Филима прокомментировал результаты 15-летней украинки Даяны Ястремской в концовке сезона.



«Сравнить Даяну с Элиной Свитолиной? Думаю, что они разные, разные по стилю игроки. К сожалению, сейчас Ястремская уже долгое время не находится в Украине. Она имеет базовую подготовку в Европе, поэтому больше наблюдаю за ней по телевизору, редко с ней встречаюсь. Безусловно, это тоже потенциальная теннисистка топ-уровня.



Она не просто так выиграла в Гонконге, у неё агрессивная игра, довольно стабильная. Она плавно подходила к этому результату, без каких-либо скачков ворвалась, скажем так, в эту элиту. Думаю, очень важно в конце сезона почувствовать эту уверенность. В начале следующего года, думаю, она покажет более стабильный и взрослый теннис», – заявил Филима в интервью телеканалу UA: Перший.



Напомним, в этом сезоне юная украинка сумела выиграть турнир в Гонконге. На пути к трофею Ястремская обыграла экс первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании и финалистку турнира «Элит Трофи» в Чжухае Ван Цян из Китая.

Ястремская: я была шокирована тем, что победила Мугурусу