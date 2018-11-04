Хачанов стал первым россиянином, выигравшим «Мастерс 1000», с 2009 года

Россиянин Карен Хачанов стал лишь четвёртым отечественным теннисистом, выигравшим хотя бы один турнир серии «Мастерс» в карьере. Дважды в 1990-1991 годах «Мастерсы» выигрывал Андрей Чесноков. Три победы (2006-2009) на счету Николая Давыденко. Больше всех титулов «Мастерса» из россиян у Марата Сафина, который выиграл пять турниров в 2000-2004 годах.

Российские теннисисты не выигрывали турниры серии «Мастерс 1000» после победы Давыденко в Шанхае в 2009 году.

Хачанов, начинавший неделю 18-й ракеткой мира, стал самым низкорейтинговым обладателем титула «Мастерса 1000» с 2010 года, когда Иван Любичич первенствовал в Индиан-Уэллсе, будучи 26-й ракеткой мира. В новом рейтинге АТР, который будет опубликован 5 ноября, Джокович будет первым, а Хачанов – 11-м.

Хачанов выиграл первый турнир серии «Мастерс» в карьере, обыграв Джоковича