Чесноков: Хачанов вышел на новый уровень. Ему осталось обыграть только Надаля

Российский теннисист Андрей Чесноков, выигравший два турнира серии «Мастерс» в 1990-1991 годах, прокомментировал победу Карена Хачанова на «Мастерсе 1000» в Париже. В финале Хачанов обыграл серба Новака Джоковича, который завтра станет первой ракеткой мира.



«Хачанову очень сильно помогла американская серия турниров. Её он провел очень хорошо. Потом у него был феноменальный матч против Надаля на US Open, где он мог побеждать. Ему не хватило психики. То, что он прошёл эти турниры, огромный опыт. Он на них ничего не выиграл, но сыграл здорово.

Он постепенно шёл к этому успеху. На всех турнирах он не вылетал рано, везде проходил какое-то количество кругов. Здесь прошёл через безумный матч против Иснера. Тогда его психика работала до самого конца. После этого он раскрылся. Обыграл Тима в двух сетах. Тим так разгромно проигрывал только Надалю.

Джокович сейчас играет феноменально. Можно было перед матчем говорить, что Новак выиграет сто процентов. Но Карен в фантастической форме. Очень жалко, что не играет на Итоговом турнире, где будет восемь лучших. Там он бы мог показать, что такое настоящий теннис. Его психика крепнет во время матча. Сейчас он вышел на новый уровень. Ему осталось обыграть только Надаля», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Хачанов выиграл первый турнир серии «Мастерс» в карьере, обыграв Джоковича