Хромачёва не смогла завоевать титул на турнире в Мумбаи

Российская теннисистка Ирина Хромачёва не смогла завоевать титул на турнире серии «челленджер» в Мумбаи (Индия). В финальном матче Хромачёва в трёх сетах уступила пятой сеяной Луксике Кумкхум из Таиланда со счётом 6:1, 2:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 47 минут. Хромачёва один раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Кумкхум 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 5 реализованных брейков из 12 возможных.

165-я ракетка мира Хромачёва и занимающая 103-е место в рейтинге WTA Кумкхум никогда ранее не встречались друг с другом.

В прошлом году турнир с призовым фондом $ 125 тыс. выиграла Арина Соболенко из Беларуси.

Ранее россиянки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова выиграли турнир в Мумбаи в парном разряде.