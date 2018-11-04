Россияне обогнали французов по победам в финалах турниров серии «Мастерс»

Победа Карена Хачанова в Париже стала 11-й в активе российских теннисистов на турнирах серии «Мастерс 1000» с момента её появления в 1990 году. 5 титулов было на счету Марата Сафина, 3 – Николая Давыденко и 2 — Андрея Чеснокова. Ещё 11 раз россияне были финалистами – Евгений Кафельников – 5, Сафин и Чесноков – по 3. По участию в финалах российские теннисисты догнали французов, но обошли их по количеству побед.

Участие в финалах турниров серии «Мастерс» среди представителей стран:

1. Испания – 92 финала (52 победы + 40 поражений);

2. США – 86 (48+38);

3. Швейцария – 53 (28+25);

4. Сербия – 48 (32+16);

5. Великобритания – 27 (16+11);

6. Германия – 23 (11+12);

7. Аргентина – 23 (6+17);

8. Россия – 22 (11+11);

9. Франция – 22 (6+16);

10. Швеция – 19 (11+8).