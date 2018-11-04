Хачанов: невозможно быть счастливее, чем завершив сезон победой на «Мастерсе»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свою победу над Новаком Джоковичем (7:5, 6:4) и завоевание первого в карьере титула турнира серии «Мастерс 1000».

«Это самое важное на свете для меня. Невозможно быть более счастливым, чем завершив сезон таким образом.

Играя с Новаком, нельзя просто пойти к сетке, потому что у него невероятные проходы. Вы должны готовить свои действия. Разобраться в его тактике и лишь тогда активно вмешиваться в игру, выходя к сетке. Лучше всего направлять мяч влево-вправо, а затем укорачивать у сетки. Иногда так не сыграешь, но иногда это получалось у меня очень хорошо. Но в целом я сыграл агрессивно. И если хочу двигаться дальше, я должен продолжать так играть», — приводит слова Хачанова пресс-служба АТР.