Джокович: честь и хвала Хачанову. Он заслужил эту победу в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович, который 5 ноября официально возглавит рейтинг АТР, прокомментировал своё поражение в финале «Мастерса 1000» от россиянина Карена Хачанова (5:7, 4:6), прервавшее его победную серию из 22 матчей.

«Важно сказать, как хорошо Хачанов играл всю неделю. Он абсолютно заслужил победу в сегодняшнем матче. Честь ему и хвала. Он заслуживает этого. Он молодой игрок, который постоянно совершенствует свою игру. Он уже стабильный теннисист, топ-игрок. И сегодня он показал теннис отличного качества, показал, почему мы будем много говорить о нём в будущем.

Конечно, я рад, что завтра официально стану первой ракеткой мира. Что я ещё могу желать? Я выиграл 20 матчей подряд – это были удивительные пять последних месяцев», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.