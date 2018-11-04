Видеообзор финала Хачанов — Джокович на «Мастерсе 1000» в Париже

«Чемпионат» представляет видеообзор финального матча турнира серии «Мастерс 1000» в Париже, в котором встречались россиянин Карен Хачанов и серб Новак Джокович, который до этой встречи не проигрывал 22 матча подряд.

В столице Франции первый титул «Мастерса» в карьере завоевал 22-летний Хачанов, который нанёс поражение Джоковичу в двух сетах со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Хачанов 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Джоковича 5 эйсов, 1 ошибка на подаче и 1 реализованный брейк из пяти.

Для россиянина это четвёртый титул в карьере, третий в 2018 году. Ранее Хачанов выигрывал турниры в Чэнду (2016), Марселе и Москве.

Уже завтра Джокович станет первой ракеткой мира, а Хачанов установит свой личный рекорд, переместившись на 11-ю строчку в рейтинге ATP.