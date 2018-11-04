Рублёв сыграет в группе с де Минором, Фритцем и Каруаной на Next Gen ATP Finals

В Милане прошла жеребьёвка молодёжного Итогового чемпионата АТР — Next Gen ATP Finals, который пройдёт с 6 по 10 ноября. В группу А вошли греческий теннисист Стефанос Циципас, американец Фрэнсис Тиафо, поляк Хуберт Хуркач и испанец Хауме Мунар.

В группе В сыграют россиянин Андрей Рублёв, австралиец Алекс де Минор, американец Тейлор Фритц и итальянец Лиам Каруана.

6 ноября в стартовом матче Циципас сыграет с Мунаром, вслед за ними на корт выйдут Рублёв и Фритц.

В соревнованиях, которые пройдут на стадионе Fiera Milano, принимают участие восемь сильнейших игроков АТР тура в возрасте до 21 года. В 2017 году соревнования выиграл южнокореец Чхун Хён, который в финале обыграл Рублёва. Также в турнире участвовали россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.